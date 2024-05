“Que foi, mulher?”: cearense de 4 anos viraliza com vídeo engraçado e mobiliza internet para cirurgia

Graças a um vídeo que viralizou na internet, o pequeno José Eduardo Santos Lima, carinhosamente conhecido por ‘Duduzinho’, de 4 anos, conseguiu arrecadar dinheiro para fazer uma cirurgia de correção do crescimento das amígdalas e adenoides. Com o bom humor nato de um cearense, o menino acumula milhares de seguidores e interessados em ajudar na causa.

A vaquinha online já superou a meta (R$ 10 mil) e atingiu R$ 31 mil. A campanha foi criada devido à falta de condições financeiras da família em custear a cirurgia da criança. Duduzinho tem quatro irmãos. Há pouco meses, a mãe dele, Elyete Santos, deu à luz um casal de gêmeos. A família tem vida simples, morando em uma casa de taipa em Irauçuba, no interior do Ceará.

O restante do dinheiro da vaquinha será utilizado no pós-operatório e para tratamento de outros problemas de saúde. Além da hipertrofia adenoamigdaliana, o menino sofre com asma e perda de peso. Diariamente, ele precisa de medicações e uma alimentação especial.

No vídeo que repercutiu, Duduzinho está interagindo com uma prima do Rio de Janeiro, a Natali Torres, que passa férias no estado. Ao perceber que a familiar havia sido picada por um mosquito, ele pergunta: “Que foi mulher? O que foi que te mordeu?”. O vídeo soma mais de 22 milhões de visualizações e comentários de famosos. A frase também já virou meme.

Em entrevista ao Jornal Jangadeiro, Natali conta que ainda está tentando assimilar o que está acontecendo. Ela explica que não tinha a intenção que o vídeo viralizasse, mas está feliz com a repercussão e pela mudança que está conseguindo na vida do primo.

“Estou tentando acreditar ainda que se isso é verdade, porque foi do dia para a noite e, sinceramente, estou muito feliz e grata a Deus e grata as pessoas que estão ajudando”, conta.

No recente perfil no Instagram, o cearense já possui mais 820 mil seguidores. Os vídeos até agora publicados mostram a essência de uma infância no sertão nordestino.