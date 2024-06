"Que Deus ilumine seus próximos projetos", diz Camilo ao se despedir de Izolda no MEC - TV Jangadeiro

O ministro da Educação, Camilo Santana, se manifestou nesta terça-feira (4) sobre a saída de Izolda Cela do Ministério da Educação (MEC). Camilo agradeceu a dedicação da número 2 na pasta e desejou boa sorte nos próximos projetos. Cotada pelo PSB para disputar a Prefeitura de Sobral nas eleições de outubro, Izolda foi exonerada do cargo oficialmente nessa segunda-feira (3).

💬 “Obrigado, minha amiga Izolda Cela, companheira de tantas lutas, por toda sua dedicação à frente da Secretaria Executiva do Ministério da Educação. Que Deus ilumine seus próximos projetos. Seguimos juntos”, diz o ministro em publicação nas redes sociais.

A ex-governadora do Ceará anunciou a saída do MEC em comunicado enviado à sua equipe na última quarta-feira (29).

Na mensagem, ela informou que não retornaria ao trabalho após o feriado de Corpus Christi, elogiou o trabalho de Camilo Santana e disse que as definições relativas à candidatura “a Deus pertencem”.

A secretária deixou o MEC às vésperas de acabar o prazo obrigatório para a desincompatibilização de cargos de confiança. Ela já havia sinalizado que se afastaria do MEC a pedido do PSB, que pretende lança-la candidata.

💬 “Já vivi isso, muitas vezes, apesar de não ter intenção ou plano definido de candidatura. Mas o partido solicita a desincompatibilização para abrir uma possibilidade, abrir o leque de opção. É possível, embora também não esteja definido, programado, necessariamente”, comentou à época.

A ex-governadora do Ceará se filiou ao partido – que, no Ceará, tem como presidente Eudoro Santana, pai de Camilo Santana – em fevereiro, junto com o senador Cid Gomes.