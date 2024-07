Quase metade dos brasileiros acha que o país está melhor este ano, diz pesquisa - TV Jangadeiro

Uma pesquisa da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) revelou que 46% dos entrevistados acreditam que o Brasil melhorou em relação a 2023, o mesmo percentual observado na pesquisa de abril.

O levantamento, realizado pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe) entre 28 de junho e 4 de julho, ouviu 2 mil pessoas das cinco regiões do país. O Radar Febraban analisa a percepção e as expectativas da sociedade sobre a vida, aspectos econômicos e prioridades nacionais.

Há um otimismo semelhante quanto à expectativa de melhora do país no restante do ano: 55% dos entrevistados acreditam que a situação vai melhorar, enquanto 23% acham que tudo permanecerá igual. O percentual que considera que o país está igual ao ano passado é de 31%, um ponto a mais que na pesquisa anterior.

Apesar do otimismo, 73% dos entrevistados ainda veem a inflação como uma preocupação. A maioria acredita que os preços dos produtos aumentaram nos últimos seis meses. Apenas 8% perceberam uma queda nos preços, e 1% acham que a inflação se manteve estável.

Sobre investimentos futuros para melhorar a situação do país, 53% dos brasileiros afirmaram que investiriam em moradia, seja comprando (34%) ou reformando (19%) suas casas, caso tivessem recursos. Além disso, 46% aplicariam o dinheiro no banco se sobrasse no orçamento.

Outros investimentos mencionados foram em educação pessoal (12%), educação da família (12%), viagens, compra de carro (8%), planos de saúde (8%), eletrodomésticos ou eletrônicos (5%), motos (3%) e seguros (2%).

Segundo o sociólogo e cientista político Antonio Lavareda, presidente do Conselho Científico do Ipespe, apesar do otimismo, há uma cautela em relação ao país. “De um lado, mantém a percepção de que a situação está melhor do que antes e expressa esperança de que a situação do país vai melhorar. Mas, a pressão dos preços de algumas categorias de produtos e de serviços, que continuam impactando no seu bolso, refreia a expansão do otimismo”, avaliou.