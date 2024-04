Quarteto é preso após realizar sequestro relâmpago neste sábado - TV Jangadeiro

Duas pessoas foram resgatadas pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) de um “sequestro relâmpago”, neste sábado (13), em Fortaleza, segundo informações da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Quatro suspeitos foram presos em flagrante e o carro das vítimas foi recuperado. A ação policial começou quando os agentes foram chamados através da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (CIOPS) para lidar com um roubo de um Fiat Uno seguido de um sequestro relâmpago.

O caso aconteceu no Centro da cidade. Os PMs iniciaram a perseguição e logo avistaram o veículo, sendo iniciado o acompanhamento tático, com troca de tiros.

A perseguição continuou até que os suspeitos perderam o controle do carro, bateram em um poste e também na viatura, causando danos. Os policiais então saíram do carro, abordaram e prenderam os quatro ocupantes do veículo.

O caso foi apresentado no 34º Distrito Policial, onde o quarteto foi autuado pelo crime do art. 157, e art 121 combinado com o art. 14º do Código Penal Brasileiro.