» Publieditorial: Médica cearense une marcapasso, telemedicina e cuidado personalizado

Na delicada arte de cuidar do coração, a estimulação cardíaca é uma das áreas mais transformadoras da Medicina moderna. Devolver ritmo, segurança e qualidade de vida a quem depende de dispositivos como marcapassos exige não apenas conhecimento técnico, mas também sensibilidade e escuta. No Ceará, um dos nomes de referência nesse segmento é o da médica Neyle Craveiro.

Foi durante a residência em Clínica Médica e Cardiologia na Santa Casa de São Paulo que a médica cearense descobriu o interesse pela área. A formação seguiu com um estágio especializado no Instituto do Coração (InCor/FMUSP), e mais tarde, com a conquista do Título de Proficiência em Estimulação Cardíaca pela ABEC/DECA.

Desde 2008, Neyle integra o corpo clínico do Hospital de Messejana, referência em cardiopatias complexas no Brasil, onde atua na implantação e acompanhamento de marcapassos e outros dispositivos implantáveis. A partir de 2015, passou também a atender no Hospital Regional da Unimed Fortaleza.

Além da prática clínica, a médica também se dedica à formação e à inovação. Desde 2011, é consultora da Universidade Federal do Ceará. A partir de 2023 passou a atuar no Núcleo de Tecnologias e Educação a Distância em Saúde (NUTEDS/UFC), referência em Saúde Digital e Telessaúde.

Empreendedora, Neyle fundou as plataformas Doutor Laudos e Doutor Home, que oferecem atendimento especializado em cardiologia com apoio da telemedicina, inclusive no cuidado domiciliar.

Aliando o domínio das novas tecnologias ao olhar humano, Neyle Craveiro construiu uma carreira pautada pela precisão técnica, escuta atenta e compromisso com o bem-estar de cada paciente.

Drª Neyle Moara Brito Craveiro

CRM: 8351-CE

RQE: Cardiologia – 7234