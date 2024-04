PT elege delegados partidários que vão definir candidatura para Prefeitura de Fortaleza

O PT está realizando, neste domingo (7), a votação dos delegados que irão definir o candidato à Prefeitura de Fortaleza nas eleições deste ano. Os 200 delegados partidários eleitos terão direito a voto no encontro municipal do partido, que ocorrerá no dia 21 de abril.

Os filiados votam em uma das sete chapas de delegados, que apoiam algum dos candidatos. Ao todo, são 13 locais de votação pela cidade, incluindo a sede do diretório municipal do PT, no bairro Benfica.

Cinco pré-candidatos estão na disputa interna: o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão; a ex-prefeita e deputada federal Luizianne Lins; a deputada estadual Larissa Gaspar; o deputado estadual em exercício Guilherme Sampaio e o ex-deputado federal e assessor especial do governo Artur Bruno.

“A mobilização da nossa militância, dos filiados, faz o PT o maior, o melhor e o mais democrático partido político do Brasil e aqui do Ceará”, destacou o deputado federal e líder do governo, José Guimarães (PT). Ele apoia a chapa que defende a pré-candidatura de Evandro Leitão.

A pré-candidata Larissa Gaspar chegou cedo à sede do partido para votação. “É muito importante que toda a militância do PT possa dar a sua contribuição para que as pessoas construam uma Fortaleza mais justa, mais democrática, mais acolhedora”, disse.

Guilherme Sampaio destacou a importância da democracia interna da sigla. “O que a gente quer mesmo é que o filiado e a filiada assumam seu lugar militante e ajudam o partido a fazer a melhor escolha. Eu e mais quatro pré-candidatos somos alternativas para o PT. Tenho certeza que quem sair desse processo, sairá muito fortalecido pela força dessa militância”.

A eleição dos 200 delegados ocorrerá de forma proporcional ao número total de votantes. A partir dessa escolha, o partido se encaminha para a definição do seu pré-candidato no encontro do próximo dia 21. Na ocasião, o grupo deve debater a conjuntura política e chegar a um nome.