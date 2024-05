Projeto no Senado reconhece "Evangelizar é Preciso" como manifestação da cultura nacional - TV Jangadeiro

Um Projeto de Lei aprovado no Senado nesta terça-feira (14) reconhece o evento “Evangelizar é Preciso” como manifestação da cultura nacional. O PL foi aprovado na Comissão de Educação e é de autoria da ex-senadora Augusta Brito (PT-CE).

A proposta recebeu relatório favorável do senador Cid Gomes (PSB-CE) e segue agora para a Câmara dos Deputados, salvo se houver recurso para análise em Plenário. A autora destacou a importância do evento que reúne cerca de meio milhão de pessoas na orla de Fortaleza. Ela ainda ressalta a potência da celebração em fomentar o turismo com fim religioso na capital cearense.

Para o relator, o projeto não apenas “honra uma tradição cultural valiosa”, mas também promove o crescimento econômico e turismo.

“Desde sua concepção, o evangelizar tem demonstrado sua capacidade de reunir pessoas. A primeira edição reuniu 300 mil participantes no aterro da Praia de Iracema. Esse número só tem crescido a cada ano, o público atingido é estimado em meio milhão de fiéis”, comentou Cid Gomes.

EVANGELIZAR É PRECISO

O evento nasceu de uma colaboração, em 2008, entre a Associação Evangelizar é Preciso e o Padre Orsini Nuvens Linard. O propósito inicial seria enaltecer a família como fundamental para a sociedade além de espalhar ensinamentos e valores.

*Com informações da Agência Senado.