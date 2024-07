Leilão da Receita Federal tem notebook e iPad por R$ 592 - TV Jangadeiro

A Receita Federal vai realizar um leilão virtual no dia 30 de julho, com mercadorias e veículos abandonados e apreendidos. São 231 lotes compostos por itens como smartphones, notebooks, tablets, videogames, instrumentos musicais, câmeras, perfumes, relógios, bolsas e vinhos. Os lances devem ser feitos para os lotes fechados, que custam a partir de R$ 500

ALGUNS LOTES:

– Lotes 103 e 224: veículos nas mais diversas condições, entre R$ 500 e R$ 80 mil;

– Lote 18: um notebook Dell e um iPad, por R$ 592;

– Lotes 88 e 89: três iPhones 13 em cada, por R$ 2.535;

– Lote 90: dois iPhones 14 Pro Max e um iPhone 11, por R$ 2.840;

– Lotes 7, 99 e 100: milhares de garrafas de vinho, entre R$ 3.597 e R$ 49.555.

As propostas de valor para o leilão só podem ser feitas de forma online, das 8h do dia 25 de julho até às 21h do dia 29 de julho. A classificação acontece às 9h do dia 30, com início da sessão às 10h.

COMO PARTICIPAR

A participação no leilão eletrônico por pessoas físicas e pessoas jurídicas se dará por meio do serviço “Sistema de Leilão Eletrônico”, acessado via Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) mediante o uso de identidades digitais da conta gov.br com nível de confiabilidade Prata ou Ouro. O usuário precisa ser maior de 18 anos.

É necessário selecionar o edital do Leilão de número 0800100/000001/2024, escolher o lote para o qual quer dar um lance e clicar em “incluir proposta”. O licitante deve aceitar os termos e condições propostos, incluir o lance e salvar o valor proposto.