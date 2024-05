Programa oferta 1.005 vagas em mais de 30 cursos profissionalizantes para ingresso no mercado de trabalho - TV Jangadeiro

O programa Fortaleza + Futuro abriu as inscrições nesta quarta-feira (22) para 1.005 vagas em cursos com carga horária entre 20h/a e 160h/a. A formação será realizada durante o mês de junho em parceria com o Senac e Senai.

A iniciativa é da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE) e conta com financiamento do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF). O objetivo é fomentar a geração de emprego e renda na cidade.

As inscrições poderão ser feitas no site Mais Futuro (https://maisfuturo.sde.fortaleza.ce.gov.br/) até que sejam preenchidas as vagas de cada modalidade. As vagas são limitadas. Os cursos ofertados são em áreas como moda, gastronomia, saúde, beleza, gestão e tecnologia da informação. As informações sobre número de vagas e detalhes dos cursos estão no site da Prefeitura de Fortaleza (https://l1nk.dev/xJ3Sp).

Os interessados devem apresentar documento oficial com foto (RG), CPF, comprovante de escolaridade e de residência. Os cursos são destinados para moradores de Fortaleza a partir dos 16 anos. Além da documentação, é necessário seguir alguns requisitos que mudam de acordo com o curso escolhido com critérios de hipossuficiência.

As aulas serão ministradas nas unidades do Senac e do Senai, além de equipamentos da SDE. Ao final do curso, os alunos recebem certificado gratuito. Os interessados também podem entrar em contato pelo telefone 0800 222 3656, pelo e-mail maisfuturo@sde.fortaleza.ce.gov.br ou pelo WhatsApp (85) 9.8403.9559 (não recebe ligações).