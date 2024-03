Programa Fortaleza + Futuro oferta 640 vagas para cursos profissionalizantes - TV Jangadeiro

O Programa Fortaleza + Futuro oferta 640 vagas para cursos profissionalizantes. As inscrições abrem nesta quinta-feira (21) e devem ser feitas presencial ou no site maisfuturo.sde.fortaleza.ce.gov.br/.

Com carga horária entre 20h e 160h, as formações gratuitas acontecerão em abril, de forma presencial. Os cursos abrangem áreas como moda, gastronomia, saúde, beleza, gestão e tecnologia da informação, em modalidade presencial.

As aulas são ministradas nas unidades do Senac e do Senai, e ao final do curso os alunos recebem certificado gratuito.

Os interessados devem apresentar documento oficial com foto (RG), CPF, comprovante de escolaridade e de residência. Os cursos são destinados para moradores de Fortaleza a partir dos 16 anos. Além da documentação, é necessário seguir alguns requisitos que mudam de acordo com o curso escolhido com critérios de hipossuficiência.

O programa é uma parceria da Prefeitura de Fortaleza com o Senac e o Senai. As inscrições poderão ser feitas no site Mais Futuro até que sejam preenchidas as vagas de cada modalidade. As vagas são limitadas.

INSCRIÇÕES PARA O PROGRAMA FORTALEZA + FUTURO

Unidade de Atendimento do Desenvolvimento Econômico (Av. Santos Dumont, 2500 – loja 17 – Aldeota)

https://maisfuturo.sde.fortaleza.ce.gov.br/

Telefone: 0800 222 3656 ou pelo WhatsApp (85) 9 8403-8389 (não recebe ligações)