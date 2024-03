Professores da UECE aprovam greve geral a partir do dia 4 de abril - TV Jangadeiro

Docentes da Universidade Estadual do Ceará (UECE) aprovaram o estado de greve geral nos campi de Fortaleza, Crateús, Quixadá, Quixeramobim, Tauá, Itapipoca, Mombaça, Iguatu, Limoeiro do Norte, Aracati e Canindé.

A decisão aconteceu durante uma Assembleia Geral realizada nesta quarta-feira (27) em resposta ao reajuste salarial de 5,62% aprovado pelo Governo do Ceará no último dia 20. Segundo o sindicato, a mudança aconteceu sem respeitar a data-base e os pagamentos retroativos.

“A Reitoria já foi informada com o Ofício de Greve e, em breve, os demais órgãos competentes receberão também a notícia de nossa decisão”, informou o SINDUECE por meio das redes sociais.

De acordo com o último relatório publicado pelo Sindicato dos Fazendários do Ceará (Sintaf), as perdas salariais dos servidores totalizavam 35,07%. “Após uma série de atos da categoria, foi anunciado um reajuste de 5,8% [em 2023], parcelado em duas vezes”, explicou o sindicato em nota publicada no último dia 25.

Ainda de acordo com o SINDUECE , o novo reajuste foi feito sem acordo com o Fórum Unificado das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos do Ceará (Fuaspec).

Além disso, a entidade afirmou que o reajuste de 4,62% não contempla retroativos e só será pago a partir de julho. Com isso, não afetará o cálculo do Décimo Terceiro e das Férias, resultando em um reajuste real de 2,52%.

Os docentes apontam também que a falta de professores agrava a situação. Apesar do maior concurso da história da universidade, ele só atingiu 45% do quantitativo de déficit apontado no último censo de 2021, apresentando a falta de 407 docentes.

A ascensão funcional dos professores também é um tema em pauta. Atualmente, são 14 vagas para a classe Adjunto e um déficit de 38 vagas para Associados.

“Após mais de 10 meses de tentativas frustradas de diálogo com o Governo Estadual, os docentes da UECE consideram que esgotaram todas as opções”, conclui o sindicato na nota.