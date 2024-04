Professora agride inspetora da Polícia Civil em Baturité - TV Jangadeiro

Uma professora do ensino infantil, lotada no município de Redenção, agrediu uma policial civil dentro da Delegacia Regional de Baturité, além de ter cometido agressões similares na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, incluindo puxões de cabelo e chutes na barriga da inspetora.

Mais cedo, durante uma festa no município de Acarape, a mesma professora teria agredido uma segurança e um policial militar. Mesmo após ser conduzida à delegacia e à UPA para exames de corpo de delito, a professora continuou a conduta agressiva, novamente atacando a inspetora com chutes.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) apura as circunstâncias do caso, ocorrido na madrugada deste sábado (13).

Um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) foi instaurado pelos crimes de lesão corporal, desacato, desobediência, resistência e ameaça. O caso está a cargo da Delegacia Regional de Baturité.