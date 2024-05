Procissão de Nossa Senhora de Fátima terá esquema de trânsito especial nesta segunda - TV Jangadeiro

As celebrações da primeira aparição de Nossa Senhora de Fátima terá um esquema especial de trânsito nesta segunda-feira (13). Com o intuito de garantir a segurança dos católicos que participam das homenagens, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) deve implementar uma série de medidas será implementada ao longo do dia, com bloqueios provisórios e desvio no trânsito.

🚗 ENTENDA COMO VAI FUNCIONAR

A partir das 6h da manhã, terá início a coibição de estacionamento nas ruas Oswaldo Studart, Paula Rodrigues e Mário Mamede, como parte dos preparativos para a procissão que acompanha a celebração e garantir fluidez. Ao mesmo tempo, o controle de tráfego será iniciado no Centro.

Também não será permitido estacionar desde cedo nas ruas Clarindo de Queiroz e Barão de Aratanha. Já interdições provisórias serão efetuadas em trechos estratégicos.

A procissão será realizada no percurso que compreende as ruas Major Facundo, Clarindo de Queiroz, Barão de Aratanha e Av. 13 de Maio. Durante o trajeto, os bloqueios serão temporários.

Durante a realização da missa campal, que ocorrerá após a procissão, a Av. 13 de Maio terá sua pista nos dois sentidos bloqueada entre a Rua Barão de Aratanha e o viaduto da Av. Pontes Vieira.

TRANSPORTE COLETIVO

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) altera temporariamente o itinerário de 15 linhas do entorno da Igreja de Fátima.

As linhas que trafegam no sentido Av. 13 de Maio em direção à Pontes Vieira seguem o desvio pela Av. Luciano Carneiro, Rua Mário Mamede, Rua Martinho Rodrigues, retornando para a Av. 13 de Maio para seguir o itinerário vigente.

Já as linhas de ônibus oriundas da Av. Pontes Vieira / Av.Visconde do Rio Branco, que se deslocam em direção a Av. 13 Maio, seguem para a Rua Juvenal de Carvalho, Rua José Euclides, Av. Aguanambi, Rotatória da Av. Aguanambi, Av. Eduardo Girão, Av. Luciano Carneiro, Rua Jaime Benévolo e retornam para a Av. 13 de Maio e seguem o itinerário vigente.

LINHAS DE ÔNIBUS AFETADAS

011 – Circular I

012 – Circular II

029- Parangaba/Náutico

030- Siqueira/Papicu/13 de Maio

075- Campus do Pici/Unifor

088 – Antônio Bezerra/Albert Sabin

099 – Siqueira/Barão Studart

855 – Bezerra de Menezes/Washington Soares

602 – Parque Pio XII/Ana Gonçalves

605 – José Walter/ BR-116/ Av. I

606 – José Walter/ BR-116/ Av. N

625 – Parque Manibura/ Borges de Melo

685 – Messejana/Rodoviária

725 – Parque Santa Maria/Liceu (STPC)

755 – Curió / Riomar Kennedy