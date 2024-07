Preso suspeito de chacina em Limoeiro do Norte; outro é morto em troca de tiros com a polícia - TV Jangadeiro

Um homem de 24 anos, suspeito de participação na chacina em Limoeiro do Norte, Ceará, que resultou na morte de quatro jovens, foi preso no domingo (14), poucas horas após o crime. Outro suspeito também foi localizado, mas morreu em troca de tiros com a polícia.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homem de 24 anos, cuja identidade não foi revelada, possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas, associação criminosa, crime contra a fé pública e roubo a residência.

Durante as operações, o suspeito tentou fugir ao perceber a presença policial, mas foi capturado. Com ele, foram apreendidas uma pistola calibre ponto 40 com 10 munições, uma motocicleta, drogas, uma balança de precisão e dinheiro.

O homem foi levado para a Delegacia Regional de Russas, onde foi autuado em flagrante por homicídio, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

O segundo suspeito foi encontrado em outro local. Durante a abordagem, ele atirou contra a polícia, que revidou, atingindo-o. O suspeito, ainda não identificado formalmente, foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Com ele, a polícia apreendeu um revólver calibre 38 com 21 munições, incluindo quatro munições picotadas e uma deflagrada.

“A Polícia Civil segue com as investigações para elucidar o caso e identificar outros suspeitos envolvidos na ação criminosa”, informou a SSPDS.

RELEMBRE O CRIME

Por volta das 6h30, em uma residência no Sítio Canafístula, em Limoeiro do Norte, interior do Ceará, uma chacina resultou na morte de quatro homens. Uma mulher foi atingida pelos disparos, mas conseguiu escapar e foi socorrida em um hospital da região.

As vítimas foram identificadas como um jovem de 19 anos, com antecedentes criminais por tráfico de drogas e roubo, além de roubo de veículo na adolescência; um homem de 21 anos, com passagens por violação de domicílio e furto qualificado; outro de 23 anos, com antecedente por posse ilegal de arma de fogo; e um homem ainda não identificado.