Prefeitura x Governo: “hoje, a competição é de quem é o pior”, diz Capitão Wagner - TV Jangadeiro

O pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, Capitão Wagner (União Brasil), criticou a Prefeitura e o Governo do Estado e afirmou que as gestões estão numa disputa de “quem é o pior”.

Em entrevista à Rádio Jangadeiro BandNews FM, ele relembrou a relação entre os governos do prefeito Juraci Magalhães e do governador Tasso Jereissati (PSDB), classificando como uma “disputa saudável”.

“Eu sou de um tempo em que havia uma disputa saudável entre a Prefeitura e o Governo do estado. O Juraci [Magalhães], prefeito, constrói o CSU, o Tasso vem e cria o projeto ABC. O Juraci criou a Perimetral, uma avenida importante para a mobilidade da cidade, o Tasso construiu a Avenida do Aeroporto com muita qualidade. Então havia uma disputa de quem era o melhor, não de quem era o pior. Hoje, é um apontando para o outro”, criticou.

Wagner citou o caso do funcionário morto no Instituto Doutor José Frota (IJF) e pontuou como dever da Prefeitura contribuir com a segurança pública da cidade. “A partir da hora que entra no hospital, a responsabilidade é da Prefeitura”, defende.

Ainda sobre a disputa pela Prefeitura, o ex-deputado federal disse que seu principal adversário é a polarização, tanto no cenário estadual como nacional. E se colocou como um candidato independente. “Não quero ser candidato nem de Lula nem de Bolsonaro”.

Em relação aos também pré-candidatos da direita, deputado federal André Fernandes (PL-CE) e o senador Eduardo Girão (Novo-CE), Capitão Wagner garantiu que todos vão manter a candidatura.

“Vamos torcer que a melhor candidatura vá até o final. Se lá na frente a gente perceber alguma coisa, a gente pode sentar novamente e dialogar. Eu defendo que a gente apresente os programas que os partidos têm e analise os prós e contras de cada candidato. A gente não pode levar em consideração somente as pesquisas”, explica.

