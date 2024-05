Prefeito e secretários municipais de Crateús são afastados por suspeita de corrupção - TV Jangadeiro

O prefeito de Crateús, Marcelo Machado (Solidariedade), e os secretários Francisco Enivaldo de Sousa Sampaio e José Airton Felipe Timbó foram afastados dos cargos por suspeita de corrupção.

A ação fez parte da operação “Duo Facta”, do Ministério Público do Estado do Ceará, nesta quinta-feira (16), que cumpre 12 mandados de busca e apreensão na Prefeitura Municipal de Crateús.

A operação foi realizada também em Fortaleza, Canindé e Caucaia, com objetivo de investigar possíveis irregularidades na contratação de serviços de publicidade e locação de máquinas pesadas pela Prefeitura de Crateús.

O nome “Duo Facta”, em latim, significa dois fatos, tendo em vista que na operação foram cumpridas duas decisões judiciais relativas a contratações distintas: serviços de publicidade e a locação de máquinas, feitas pelo Município.

RELEMBRE

Ainda em fevereiro deste ano, o prefeito recebeu uma recomendação do MPCE para retirada de um outdoor da prefeitura que fazia a autopromoção do gestor, feita com recursos do município. Mesmo após a recomendação, o prefeito teria continuado com os atos de autopromoção, sendo notificado novamente no dia 10 de maio.