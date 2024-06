Prefeito de Itapiúna e seis secretários são afastados por suposta fraude em licitação - TV Jangadeiro

O prefeito de Itapiúna, Dário Coelho (MDB), seis secretários municipais e outros servidores públicos foram afastados dos respectivos cargos por 90 dias devido a uma suposta fraude em licitações.

Realizada pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) em conjunto com a Polícia Civil, a operação investiga se a gestão municipal teria contratado mão de obra por meio de licitações irregulares.

Segundo o órgão, os serviços contratados não estariam sendo executados de forma efetiva. A Prefeitura e as secretarias não fiscalizavam a execução dos serviços de forma adequada. A Justiça determinou a suspensão dos contratos com possíveis

A operação também investiga nove sócios de cooperativas de serviços que mantinham contratos com a Prefeitura.

Foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão nas sedes da Prefeitura de Itapiúna e das cooperativas, como também nas residências dos investigados em Baturité, Capistrano, Fortaleza e Itapiúna. Durante a ação, foram apreendidas armas sem registro no Ministério da Justiça, computadores, documentos e telefones que irão subsidiar as investigações. Os suspeitos podem responder por supostos atos de improbidade administrativa que teriam causado prejuízos aos cofres públicos.

Os servidores atuam nas áreas de assistência social, educação, esporte, finanças, obras, saúde, trabalho. Também foram afastados o pregoeiro e a coordenadora do setor de Compras do município.