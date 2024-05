Prédio histórico que abriga o Liceu do Ceará é tombado em definitivo pela Prefeitura do Fortaleza - TV Jangadeiro

O prédio histórico que abriga o colégio Liceu do Ceará foi tombado em definitivo pela Prefeitura de Fortaleza por meio de um decreto assinado na última quinta-feira (9). A medida, segundo a gestão municipal, resguarda o valor histórico, cultural, arquitetônico, ambiental e, também, o valor afetivo para a população.

O Liceu do Ceará é o colégio mais antigo do Estado. Foi criado em 15 de julho de 1844, conforme a lei nº 304 e inaugurado em 19 de outubro de 1845, passando a ser localizado na praça Gustavo Barroso no ano de 1935.

O centro de educação foi, durante muito tempo, a mais importante instituição de ensino secundário do estado do Ceará. Em 14 de dezembro de 2018, o prédio recebeu tombamento provisório no âmbito municipal.

O anúncio do tombamento foi feito durante o evento de inauguração da Praça do Liceu após obras de requalificação. Também conhecido como Praça Gustavo Barroso, o espaço, que fica no bairro Jacarecanga em Fortaleza, recebeu melhorias nas áreas de lazer, no mobiliário urbano e em itens de acessibilidade.

A praça ganhou um novo projeto de iluminação, com substituição de todos os itens para tecnologia LED, contemplando também o entorno do equipamento e a nova Areninha.