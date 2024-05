Preço médio da gasolina comum tem aumento de R$ 0,21 no Ceará, diz ANP - TV Jangadeiro

O preço médio da gasolina comum no Ceará sofreu um aumento de R$ 0,21 nos postos de combustíveis. O valor representa um acréscimo de 3,7% , indo de R$ 5,67 para R$ 5,88, se comparado com a semana anterior (5 a 11 de maio). Os dados foram divulgados pela Agência Nacional do Petróleo.

Entre os municípios pesquisados no Ceará, o preço médio varia. O menor valor de revenda foi encontrado em Sobral, com o litro custando R$ 5,14. Já o mais alto foi em Itapipoca, que chega a cobrar até R$ 6,49.

Os preços do diesel e do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) de 13 kg (gás de cozinha) ficaram estáveis no levantamento. Já a gasolina apresentou leve alta nacional, de 0,5%.

No Ceará, a gasolina aditivada subiu 2,2%, atingindo uma média de R$ 6,02 por litro, em comparação aos anteriores R$ 5,89.

VEJA A MÉDIA POR MUNICÍPIO DA GASOLINA COMUM

Canindé – R$ 6,06

Caucaia – R$ 5,86

Crateús – R$ 5,62

Crato – R$ 6,26

Fortaleza – R$ 5,82

Icó – R$ 6,03

Iguatu – R$ 6,15

Itapipoca – R$ 6,42

Juazeiro do Norte – R$ 6,24

Limoeiro do Norte – R$ 6,17

Maracanaú – R$ 5,48

Quixadá – R$ 6

Sobral – R$ 6,06