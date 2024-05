Preço do arroz sobe para quase R$ 9 em supermercados de Fortaleza após enchentes no Sul - TV Jangadeiro

Cerca de quatro mil quilômetros não foram capazes de diminuir os impactos no bolso do consumidor cearense. Com as enchentes no Rio Grande do Sul, o preço do arroz saltou de R$ 4,75 para quase R$ 9. A reportagem do Jornal Jangadeiro verificou o aumento nos supermercados de Fortaleza.

O motivo do aumento é a devastação da produção em municípios onde estão localizados polos produtores ou distribuidores no estado sulista, como Dona Francisca, Itaqui, Santa Vitória do Palmar e São Borja.

Segundo a Academia Cearense de Economia, os novos preços devem ser praticados pelos próximos meses.

Outros grãos já sofrem impacto, como o feijão, milho e soja. Também são impactados os embutidos, como linguiças e salsichas, custando em média R$ 18 o quilo, além de alguns cortes prontos de carne.

Especialistas afirmam que não há risco de desabastecimento no mercado cearense por causa dos desastres, embora 80% do arroz consumido em todo o país tenha origem nas cidades atingidas.