Posto de combustível é acusado de cobrar sem abastecer

Um posto de combustível em Fortaleza foi acusado por cobrar pelo abastecimento de gasolina sem que o líquido de fato enchesse o tanque. O consumidor registrou a cena por meio de um vídeo que circula nas redes sociais.

Nas imagens, é possível ver que o motorista percebe que a bomba de combustível não abastece o tanque, mas ainda assim o valor é contabilizado. Em nota, o advogado do local explicou que o posto possui todas as certificações do Inmetro e da Agência Nacional de Petróleo (ANP). Segundo a defesa, o combustível acabou no momento em que o frentista abastecia o carro.

“Quando a colocação do produto para, automaticamente o medidor também é interrompido, porque são equipamentos eletrônicos. Na realidade, não existe essa possibilidade porque é um equipamento de última geração”, explicou Antônio José, assessor econômico do Sindipostos, em entrevista à TV Jangadeiro.

Segundo o representante, a recomendação nesses casos é que o consumidor deve permanecer no local e procurar o gerente do estabelecimento. Além disso, é possível realizar denúncias por meio do número 0800 970 0267 da ANP.

“Ele teria que ter chamado o gerente, se não fosse atendido, deveria ligar para a ANP, e não ficar utilizando a internet para provocar esse pânico”, alfinetou Antônio José.

De acordo com ele, o Ceará tem um índice menor que 1% de defeitos das máquinas em postos de combustíveis. Além disso, explicou que o proprietário mantém o estabelecimento há 25 anos e é visto como consolidado no mercado local.