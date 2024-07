Por qual candidato você reza? Política e religião: ajoelhou, tem que rezar - TV Jangadeiro

➡️ Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião do Jornal Jangadeiro.

Lideranças evangélicas sinalizaram apoio a André Fernandes (PL) para a Prefeitura de Fortaleza. Não significa dizer que a maioria dos evangélicos votará nele, mas se trata, inegavelmente, de fato político com repercussão entre os fiéis e estimula a reflexão de quem acompanha os processos eleitorais.

Particularmente, sempre suspeitei que Deus não interfere em partidas de futebol e eleições, embora isso não impeça torcedores e partidários de rezarem pedindo por intervenções divinas e milagres, muito menos de verem nos concorrentes a manifestação do mal sobre a Terra. É algo inerente às disputas.

Mesmo assim, acreditar que Fernandes seja uma espécie de “Escolhido” equivale a imaginar Lula ou Bolsonaro inocentes nos escândalos do Petrolão e das rachadinhas, ou que Sarto e Elmano romperam por vontade própria, ou que Evandro Leitão seja lulista e Wagner bolsonarista. São, como dizem, “narrativas” que me fazem lembrar o escritor Fernando Arambu, para quem a política é um “paraíso de preconceitos, terreno fértil para dogmas em que o pensamento superficial, inseparável da convicção, cresce como cogumelo no esterco”.

De todo jeito, essa não é primeira vez – nem será a última – que religião e política se misturam. O próprio PT, que hoje comanda o Governo do Ceará e a Presidência da República, resultou inicialmente de uma mistura, lá nos anos 1970, entre sindicalismo de resultados, marxismo universitário e Teologia da Libertação católica. Arrivismo social, ideologia secular e mistificação religiosa… Pois é, a coisa é antiga e sobrevive agora em novos catecismos.

Como eu também tenho a minha fé, rezo para aprendermos com os erros do passado. Pensando bem, isso é ilusão, igual a crer que nesta terra de pecados e pecadores, alguém possa viver livre das penitências que pagamos depois de cada eleição. E assim, faço como todo mundo e misturo as coisas, pedindo intimamente para que Deus nos proteja das nossas escolhas.

▫️Wanderley Filho é colunista de política da Jangadeiro BandNews FM 101.7.