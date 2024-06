Pôr do sol com tons rosa e roxo encanta moradores de Fortaleza; entenda fenômeno - TV Jangadeiro

O pôr sol é um dos fenômenos naturais mais belos que existem. O anoitecer é uma verdadeira obra de arte para quem sabe aproveitar a simplicidade da vida. Basta olhar para o céu e contemplar os ciclos da natureza.

Geralmente, o pôr do sol possui tons alaranjados. Mas os fortalezenses foram surpreendidos com um céu rosa e roxo no último sábado (1º). A imagem encantou o fotógrafo Matheus Souza, que eternizou o momento em fotos paradisíacas.

O episódio possui explicações físicas. A luz do sol interage com partículas no ar (sólidas, líquidas ou gasosas). Esse processo, chamado de espalhamento, faz a luz branca se dividir em diferentes cores.

De manhã e à tarde, o sol está baixo no horizonte, fazendo a luz atravessar mais partículas, isso resulta em céus com tons laranja e vermelho.

A cor do céu também depende da umidade e partículas suspensas, como poeira e gases. Atividades humanas (como queima de combustíveis e indústria) e fenômenos naturais (como erupções vulcânicas) adicionam essas partículas ao ar.

De acordo com o Departamento de Meteorologia da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o fenômeno é comum, principalmente, após dias consecutivos sem chuva e com a presença de materiais particulados e outros poluentes em suspensão no ar.

“É importante destacar também que nem sempre isso ocorre, pois depende da concentração desses gases ou partículas na atmosfera, como no caso do que foi observado nos últimos dias. No período da quadra chuvosa, este fenômeno é menos comum, já que a chuva ajuda a diminuir a concentração de material em suspensão no ar, e além disso, a maior cobertura de nuvens associada à chuva não permite visualizar o espalhamento”, explica o órgão.

