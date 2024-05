População pode se cadastrar para receber remédios gratuitos em casa durante ação no Shopping Iguatemi - TV Jangadeiro

Uma equipe do Tuk-Tuk dos Remédios, programa que entrega medicamentos a domicílio, estará no Shopping Iguatemi Bosque, nesta terça-feira (14), realizando o pré-cadastro para entrega domiciliar. O Tuk-Tuk ficará localizado na Praça Rendeira, em frente à loja C&A.

Caso o usuário se adeque ao perfil do Tuk-Tuk dos Remédios, o cadastro será realizado durante a ação. Pacientes também podem solicitar o serviço pelo aplicativo Mais Saúde, disponível gratuitamente para Android e IOS.

Os fortalezenses usuários do sistema Único de Saúde (SUS) com lesão medular, idosos a partir de 80 anos e pacientes atendidos pelo programa Melhor em Casa podem receber seus medicamentos e insumos em casa.

Ao todo, 68 medicamentos de uso contínuo estão disponíveis para a população para entrega domiciliarmente, sendo 37 da Atenção Primária e 31 da Saúde Mental. Além disso, há o kit curativo, com oito itens e o kit para pacientes com lesão medular, composto por 15 itens.

IMUNIZAÇÃO 💉

Além do cadastro para o Tuk-Tuk dos Remédios, a Prefeitura de Fortaleza também realiza uma ação de multivacinação no shopping, das de 12h às 20h. São ofertadas as vacinas que compõem o Calendário Nacional, incluindo a vacina contra a influenza. A vacina contra a dengue não será ofertada durante esta ação.

VACINAS DISPONÍVEIS 💉

– Crianças: Hepatite B; Rotavírus; Pentavalente; VIP (Vacina Inativada contra a Poliomielite; Pneumocócica; Meningocócica C; ; Hepatite A; SCR (tríplice viral); VOP (Vacina Oral contra a Poliomielite); Varicela e Febre Amarela, covid-19: pfizer baby;

– Adolescentes: HPV; Meningocócica ACWY; Hepatite B; dT; Adultos e idosos: Hepatite B; dT; SCR (tríplice viral);

– Gestantes: Hepatite; DTPA