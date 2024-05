Policial da PRF aposentado realiza tentativa de feminicídio contra a própria companheira - TV Jangadeiro

Um policial aposentado da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma tentativa de feminicídio contra a própria esposa durante a noite deste sábado (11). O crime aconteceu em um apartamento próximo à avenida Mister Hull, no bairro Padre Andrade.

A vítima, uma mulher de 50 anos, foi lesionada por um disparo de arma de fogo e socorrida para uma unidade de saúde. Já o homem, de 58 anos, companheiro da vítima e suspeito do crime, tirou a própria vida.

“Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para o local”, informou a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social.

O caso foi registrado na Delegacia do 10° Distrito Policial e será transferido para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Fortaleza, unidade especializada da PCCE.

Em nota, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) disse que “não emitirá nota sobre esse caso, uma vez que a ocorrência é da esfera privada e não tem nenhuma relação com a instituição”.