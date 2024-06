Polícia Federal prende 45 fugitivos do atentado no 8 de Janeiro em Brasília - TV Jangadeiro

A Polícia Federal deu início nesta quinta-feira (6) a uma operação contra 208 condenados ou investigados pelos atos no 8 de Janeiro. Eles estavam foragidos ou havia risco de fuga, de acordo com as autoridades. A busca acontece em 18 estados, além do Distrito Federal.

Ao todo, são 208 mandados de prisão expedidos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Em maio, o Portal UOL revelou que condenados ou investigados quebraram a tornozeleira e fugiram para países como Argentina ou Uruguai.

Segundo a corporação, foram presos 45 fugitivos ou em risco de fuga em 9 estados do Brasil até às 10h desta quinta-feira (6). A operação é uma nova fase da Lesa Pátria, que teve início no ano passado e investiga a invasão de militantes bolsonaristas nas sedes dos Três Poderes.

As prisões aconteceram nos estados de Espírito Santo, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Bahia, Paraná e no Distrito Federal.

“A Polícia Federal continua realizando diligências para localização e captura de outros 163 condenados ou investigados considerados foragidos”, informou a instituição.