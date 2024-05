Polícia Federal prende 11 pessoas em apenas uma semana no Aeroporto de Fortaleza - TV Jangadeiro

A Polícia Federal prendeu 11 pessoas em flagrante no intervalo de apenas uma semana no Aeroporto de Fortaleza. Nesta sexta-feira (10), um homem brasileiro, de 22 anos, natural de Campinas (SP), foi preso após confessar, durante uma abordagem, que transportava cerca de 80 cápsulas de cocaína no corpo.

Diante da gravidade do caso, o passageiro, que estava com destino final em Dublin, com escala em Paris, foi encaminhado a uma unidade hospitalar para expelir o conteúdo em ambiente controlado. O homem, que não teve a identidade revelada, será processado por tráfico internacional de drogas, crime que acarreta penas de até 25 anos de reclusão.

CASO SE REPETE

Nesta mesma semana, a PF também deteve sete passageiros, quatro homens e três mulheres, após serem flagrados transportando cocaína em cápsulas que haviam engolido e ocultado.

Os suspeitos estavam embarcando em dois voos com destino a Paris, na França, quando foram capturados pelos policiais federais durante o embarque. Na abordagem, os sete presos confessaram o crime.

Os suspeitos foram autuados por tráfico internacional de drogas e associação ao tráfico, estando à disposição da Justiça Federal.