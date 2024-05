Polícia identifica responsável por vazamento de prova do Enem

Após seis meses de investigações, a Polícia Federal (PF) identificou a responsável pelo vazamento do tema da redação da última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), realizada em novembro do ano passado. Se condenada, a mulher poderá cumprir até quatro anos de prisão.

O inquérito policial foi iniciado no dia seguinte à prova do Enem, na cidade de Caruaru, em Pernambuco, devido à descoberta das primeiras publicações do tema da redação antes mesmo da divulgação oficial pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).

Ao todo, nove pessoas foram ouvidas pelos agentes federais. Um mandado de busca e apreensão chegou a ser cumprido em Sobral, no interior do Ceará. Mas uma mulher que atuou na aplicação do Enem em Belém (PA) admitiu ter fotografado, às 13h50, a página com o tema da redação, quando a prova ainda estava em andamento, e enviado a imagem a uma amiga, professora.

Em comunicado, a Polícia Federal informou que “a conduta de utilizar ou divulgar, indevidamente, com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso de processo seletivo para ingresso no ensino superior, pode gerar uma pena de reclusão de um a quatro anos e multa”.

Na época, o ministro da Educação, Camilo Santana, descartou o cancelamento da primeira fase do Enem e afirmou que ocorreram “ocorrências pontuais”.

(Foto: Shutterstock)