Planeta deve superar limite de 1,5°C de aquecimento até 2028, diz ONU - TV Jangadeiro

A marca de 1,5°C no aumento da temperatura média da Terra tem 80% de chances de ser ultrapassada até 2028, segundo um novo relatório da Organização Meteorológica Mundial (OMM), órgão vinculado à Organização das Nações Unidas (ONU).

A temperatura é estabelecida por cientistas como o limite para evitar consequências das mudanças climáticas. Segundo a entidade, há 47% de possibilidade para que todos os anos entre 2024 e 2028 excedam os 1,5°C de aquecimento.

O documento calcula ainda que a temperatura média anual do planeta será de 1,1°C a 1,9°C nos próximos cinco anos, mais alta do que a média durante o período industrial (1850-1900), considerado o principal padrão de referência antes do início das mudanças climáticas.

Segundo a OMM, há 86% de chances de que pelo menos um dos próximos cinco anos estabeleça um novo recorde de calor, superando 2023, que é considerado o ano mais quente da história da humanidade.

Isso não significa, no entanto, que a Terra já tenha ultrapassado a temperatura média de 1,5°C, mas os dados do novo relatório servem de alerta. Para que o limite seja considerado definitivo, é preciso que ele se apresente de forma consistente em intervalos maiores.

O resultado também mostra que esse é o 12° mês consecutivo em que a temperatura média global atinge recorde. A média no planeta entre junho de 2023 e maio de 2024 foi a maior já registrada, de 1,63°C acima do nível pré-industrial.