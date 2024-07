Pix vai funcionar por aproximação; entenda como e quando o modelo de pagamento começa a funcionar - TV Jangadeiro

O Pix é um sistema instantâneo de pagamento e transferência bancária que se popularizou devido a ausência de taxas para a utilização. Em breve, ficará ainda mais fácil usar a modalidade de pagamento. Isso porque o Banco Central anunciou o Pix por aproximação. Ou seja, não será mais necessário acessar os aplicativos bancários para realizar um Pix. A tecnologia já é adotada por cartões de crédito e débito.

A previsão é que a modalidade de pagamento esteja disponível para o público geral em 28 de fevereiro de 2025. A novidade foi desenvolvida pelo BC em parceria com o Conselho Monetário Nacional após a criação de novas regras para o sistema Open Finance brasileiro.

Também será possível realizar compras em e-commerces online sem sair dos ambientes virtuais.

COMO VAI FUNCIONAR:

A partir de fevereiro de 2025, será possível realizar pagamentos via Pix apenas aproximando o celular da maquininha. Isso elimina a necessidade de inserir senha ou abrir o aplicativo do banco. A facilidade será possível devido às carteiras digitais disponíveis para celulares com sistema operacional Android e iOS.

“Em relação à simplificação da jornada de iniciação de pagamentos, as novas regras do Open Finance irão diminuir etapas nos pagamentos online e possibilitarão a oferta de PIX nas carteiras digitais”, escreveu o Banco Central em nota divulgada nesta quinta-feira (4).

Cronograma para a implementação do Pix por aproximação:

– 31 de julho de 2024: regulamentação específica para a Jornada de Pagamentos Sem Redirecionamento (JSR);

– 14 de novembro de 2024: início da fase de testes do novo sistema;

– 28 de fevereiro de 2025: lançamento do pagamento via Pix por aproximação para o público em geral.