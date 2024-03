PIB no Ceará cresce 5,14% no último trimestre de 2023 - TV Jangadeiro

O Ceará apresentou, nos três últimos meses de 2023, crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 5,14% em comparação ao mesmo período de 2022.

O número está acima do nacional, que fechou em 2,1%. Ao comparar o quarto trimestre de 2023 com o terceiro trimestre do mesmo ano, o PIB cearense também passou por elevação de 1,62%, enquanto o brasileiro permaneceu estável, com 0,0%.

Os dados foram divulgados na tarde desta quinta-feira (21) pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), vinculado à Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) do Governo do Ceará.

SETORES

Dentre os três setores que compõem o PIB (Indústria, Serviços e Agropecuária), o melhor resultado no Ceará, em 2023, ficou com Serviços, que apresentou desempenho de 3,4%.

O segundo melhor resultado foi o da Indústria, com 1,09%, ficando a Agropecuária com índice negativo de 6,40%, enquanto o nacional foi de 1,6% e 15,1%, respectivamente.