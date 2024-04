Petrobras anuncia descoberta de petróleo em águas ultraprofundas a 190 km de Fortaleza - TV Jangadeiro

A Petrobras descobriu uma acumulação de petróleo em águas ultraprofundas da Bacia Potiguar. A bacia faz parte do poço exploratório Anhangá, localizado na divisa entre os estados do Ceará e do Rio Grande do Norte, na Margem Equatorial brasileira. A descoberta foi realizada na terça-feira (10).

Segundo a petroleira, o acúmulo foi localizado a uma profundidade de 2.196 metros, a cerca de 190 km de Fortaleza e 250 km de Natal. Esta é a segunda descoberta na Bacia Potiguar em 2024, confirmando anteriormente a presença de petróleo no Poço Pitu Oeste, localizado a cerca de 24 quilômetros de Anhangá.

“As atividades exploratórias na Margem Equatorial representam mais um passo no compromisso da Petrobras em buscar a reposição de reservas e o desenvolvimento de novas fronteiras exploratórias que assegurem o atendimento à demanda global de energia durante a transição energética”, afirmou a companhia no pronunciamento.

A Margem Equatorial abrange o litoral brasileiro do Rio Grande do Norte ao Amapá, abrangendo as bacias hidrográficas das fozes do Rio Amazonas, Pará-Maranhão, Barreirinhas, Ceará e Potiguar. É uma região geográfica considerada de grande potencial pelo setor de óleo e gás.

Nos próximos quatro anos, a Petrobras planeja investir de US$ 3,1 bilhões para pesquisas na Margem Equatorial. A expectativa é perfurar 16 poços ao longo desses quatro anos.