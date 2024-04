Pessoas com autismo têm direito a estacionar em vagas especiais; saiba como funciona - TV Jangadeiro

Pessoas no Transtorno do Espectro Autista (TEA) têm o direito de estacionar em vagas especiais de estacionamento.

O procedimento é simples, sendo necessário adquirir uma credencial com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), que deve ser afixada no painel do veículo.

O documento é válido por cinco anos e pode ser renovado.

Para ter acesso à credencial, é necessário apresentar o laudo médico comprovando o Autismo, os documentos pessoais como RG ou CPF, além de um comprovante de endereço atualizado informando que reside em Fortaleza.

O trâmite deve ser realizado em uma das centrais de atendimento da Autarquia ou pelo canal on-line AMC Trânsito.

O direito, que é pessoal e intransferível, vale mesmo quando outra pessoa conduz o veículo e facilita o acesso aos serviços e espaços de interesse.

ONDE SOLICITAR

• Sede da AMC: Av. Desembargador Gonzaga, 1630 – Cidade dos Funcionários

• Vapt-Vupt de Messejana: Av. Jornalista Tomaz Coelho, 602 – Messejana

• Vapt-Vupt do Antônio Bezerra: Rua Demétrio Menezes, 3750 – Antônio Bezerra

• Vapt-Vupt do Shopping Central: Rua Senador Pompeu, 856 – Centro

• Vapt-Vupt do RioMar Fortaleza: Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 – Papicu

• Casa do Cidadão – Shopping Iguatemi Bosque Av. Washington Soares, 85 – Edson Queiroz

• Central da Cidadania – Câmara Municipal de Fortaleza: Rua Dr. Thompson Bulcão, 830 – Luciano Cavalcante