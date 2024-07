Pesquisador médico veterinário é morto a tiros em Fortaleza; suspeito de crime era funcionário dele - TV Jangadeiro

Um médico veterinário e pesquisador, identificado como Saul Galdêncio Neto, de 37 anos, foi assassinado a tiros nas imediações da avenida Hermenegildo de Sá Cavalcante, no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza, na noite desta quinta-feira (4).

Saul estava acompanhado da namorada, identificada como Mariana, que também foi atingida, mas sobreviveu e está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

De acordo com a apuração da equipe de reportagem da Jangadeiro, que esteve no local do crime, o suspeito seria um funcionário do pesquisador, com quem ele teria tido conflitos profissionais após suspendê-lo por três vezes de suas funções.

No retorno da terceira suspensão, nesta quinta-feira, o funcionário pediu uma carona ao educador. Em determinado momento, ele anunciou que sequestraria os dois para matá-los.

Saul foi atingido por disparos na cabeça e morreu na hora. Mariana, que também foi atingida pelos tiros, conseguiu fugir e foi atendida em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Edson Queiroz. Após o crime, o atirador fugiu.

Mariana é sobrinha do deputado estadual Felipe Mota (União Brasil), que confirmou que ela foi atingida por dois projéteis: um atravessou o braço e o outro atingiu a região lombar, sem danificar a coluna ou órgãos vitais.

A Universidade de Fortaleza onde Saul trabalhava lamentou “profundamente a morte do médico veterinário” e expressou solidariedade à família e amigos, e “segue aguardando as investigações das autoridades competentes”.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que

“investiga as circunstâncias de um homicídio e realiza diligências visando elucidar o caso, bem como identificar a autoria do crime”.

Equipes da Polícia Militar do Ceará e da Perícia Forense do Estado do Ceará foram acionadas e realizaram os primeiros levantamentos que subsidiaram os trabalhos policiais no local.