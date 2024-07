Pesquisa Jangadeiro/Ideia São Gonçalo do Amarante: Marcelo 38%; Claudio 22%; Avelino 15% - TV Jangadeiro

Na primeira pesquisa Jangadeiro/Ideia para as eleições à Prefeitura de São Gonçalo do Amarante 2024, Marcelo Teles (PT) aparece na liderança com 38%, seguido por Cláudio Pinho (PDT), com 22%, e Avelino Forte (PL), que pontuou 15%.

Eleitores que declararam votar em ninguém, branco ou nulo somam 10%. Ao todo, 15% não souberam responder.

Os números referem-se à pesquisa estimulada, quando são indicados os nomes dos pré-candidatos ao pleito. A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.

A pesquisa, que ouviu 500 eleitores maiores de 16 anos em São Gonçalo do Amarante entre 25 a 30 de junho, está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com número CE-02188/2024 e tem taxa de confiança de 95%.

Na pesquisa espontânea, quando é perguntado em quem o eleitor irá votar sem apresentar uma lista de pré-candidatos, os entrevistados citaram Marcelo Teles (30%), Cláudio Pinho (10%), Avelino Forte (9%), Ednardo Martins (0,4%), Capitão Nelson (0,2%), Elder Gurgel (0,2%), Eraldo Paiva (0,2%).

Os entrevistados que disseram votar em ninguém, branco ou nulo somaram 7% e 43% não souberam responder.

REJEIÇÃO

AVALIAÇÃO SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Em pesquisa realizada pela Jangadeiro/Ideia sobre a avaliação da Prefeitura de São Gonçalo do Amarante, 10% dos entrevistados consideraram a gestão do atual prefeito e candidato à reeleição, Marcelo Teles (PT), como ótima, enquanto 25% a classificaram como boa. Além disso, 31% das pessoas ouvidas avaliaram a administração municipal como regular, 12% como ruim e 20% como péssima. Apenas 2% dos entrevistados não soube opinar.

O levantamento também consultou os eleitores de São Gonçalo do Amarante sobre a administração do governador Elmano de Freitas (PT). Confira as respostas:

Ótima: 7%

Boa: 15%

Regular: 41%

Ruim: 13%

Péssima: 13%

Não sabe: 1%