Pesquisa Jangadeiro/Ideia Caucaia: Naumi 21%; Coronel Aginaldo 20%; Emília 14% e Catanho 11% - TV Jangadeiro

Na primeira pesquisa Jangadeiro/Ideia para as eleições à Prefeitura de Caucaia 2024, Naumi Amorim (PSD) aparece na liderança com 21%, tecnicamente empatado com Coronel Aginaldo (PL), que surge com 20% das intenções de voto.

Emília Pessoa (PSDB) e Waldemir Catanho (PT) pontuaram 14% e 11%, respectivamente. Zé Gerardo (5%), Sílvio Nascimento (4%), Deuzinho Filho (3%) e Salmito Filho (3%) e Dr. Tanilo (2%) também foram mencionados pelos entrevistados.

Eleitores que declararam votar em ninguém, branco ou nulo somam 8%. Ao todo, 7% não souberam responder e 2% citaram outros pré-candidatos.

Os números referem-se à pesquisa estimulada, quando são indicados os nomes dos pré-candidatos ao pleito. A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.

A pesquisa, que ouviu 600 eleitores maiores de 16 anos em Caucaia entre 25 a 30 de junho, está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com número CE-07902/2024 e tem taxa de confiança de 95 %.

➡️ VEJA OS NÚMEROS.

Na pesquisa espontânea, quando é perguntado em quem o eleitor irá votar sem apresentar uma lista de pré-candidatos, Naumi Amorim, Coronel Aginaldo, Emília Pessoa e Waldemir Catanho estão tecnicamente empatados, com 10%, 9%, 8% e 6%, respectivamente.

O atual prefeito, Vitor Valim (PSB), que já declarou que não vai disputar a reeleição, foi apontado por 3% dos entrevistados. Silvio Nascimento (2%), Zé Gerardo (2%), Deuzinho Filho (1%), Dr Tanilo (1%) e Salmito Filho (1%) também foram citados pelos entrevistados. Os demais nomes não atingiram 1%.

AVALIAÇÃO CAUCAIA

Em pesquisa realizada pela Jangadeiro/Ideia sobre a avaliação da Prefeitura de Caucaia, 9% dos entrevistados consideraram a gestão do prefeito Vitor Valim (PSB) como ótima, enquanto 23% a classificaram como boa.

Além disso, 33% das pessoas ouvidas avaliaram a administração municipal como regular, 18% como ruim e 16% como péssima. Apenas 1% dos entrevistados não soube opinar.

O levantamento também consultou os eleitores de Caucaia sobre a administração do governador Elmano de Freitas.

Confira as respostas:

Ótima: 8%

Boa: 27%

Regular: 28%

Ruim: 20%

Péssima: 17%

Não sabe: 1%