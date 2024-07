Pesquisa mostra intenção de votos para prefeito de Fortaleza

Na primeira pesquisa Jangadeiro/Ideia para as eleições à Prefeitura de Fortaleza 2024, Capitão Wagner (União Brasil) aparece com 31% das intenções de voto, seguido pelo prefeito José Sarto (PDT), com 22%; André Fernandes (PL), 13%; Evandro Leitão (PT), 12%. Célio Studart (PSD) e Eduardo Girão (Novo) surgem empatados com 5%.

Os números referem-se à pesquisa estimulada, quando são indicados os nomes dos pré-candidatos ao pleito. A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, o que deixa André Fernandes e Evandro Leitão tecnicamente empatados.

No levantamento, Zé Batista (PSTU) pontuou com 1%. Os pré-candidatos Técio Nunes (PSOL-REDE) e Haroldo Neto (UP) foram citados, mas não atingiram 1% das intenções de voto. Eleitores que declararam votar em branco ou nulo somam 11%, e 4% se declararam indecisos.

PESQUISA ESPONTÂNEA

Na pesquisa espontânea, quando é perguntado em quem o eleitor irá votar sem apresentar uma lista de pré-candidatos, Capitão Wagner, Sarto, André Fernandes e Evandro Leitão estão tecnicamente empatados, com 10%, 9%, 8% e 5%, respectivamente.

André Fernandes (8%), Evandro Leitão (5%) e Eduardo Girão (2%) aparecem em empate técnico, levando em consideração a margem de erro de 3%. Célio Studart, com 1%, também está tecnicamente empatado com Evandro Leitão e Eduardo Girão.

Outros 53% não sabem ou se recusam a dizer. Ninguém/brancos/nulos somam 7%.

REJEIÇÃO

Quando perguntado em que candidato o eleitor não votaria de jeito nenhum, Sarto aparece em 33% das respostas; seguido de Capitão Wagner, com 25%; André Fernandes, 23%; Eduardo Girão e Evandro Leitão, 20%, e Célio Studart, 18%. Haroldo Neto, Técio Nunes e Zé Batista empataram com 14%. Os que responderam “não sabe” somam 18%, e “ninguém”, 15%.

A pesquisa, que ouviu 1.000 eleitores maiores de 16 anos de Fortaleza entre 25 a 30 de junho, está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com número CE-03066/2024 e tem taxa de confiança de 95%.