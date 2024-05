Perícia Forense: tecnologia ajuda a identificar crimes praticados com uma mesma arma - TV Jangadeiro

A Perícia Forense do Ceará possui várias áreas de atuação para concluir o trabalho de investigação de casos. A Jangadeiro já mostrou os primeiros passos de investigação da perícia (clique em #PeríciaForenseJJ para conferir) e, agora, mostra como a tecnologia pode ajudar no trabalho de peritos.

Os trabalhos são divididos em núcleos, com o uso de equipamentos, sendo alguns de última geração utilizados mundialmente. Com a tecnologia, é possível saber a relação de crimes com uso de drogas, e até quantas pessoas foram mortas pela mesma arma.

