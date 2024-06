Peeling de fenol: conheça riscos de procedimento estético que resultou na morte de um homem - TV Jangadeiro

Um homem de 27 anos morreu em São Paulo após passar pelo procedimento estético chamado peeling de fenol. Caracterizado por ser uma cirurgia química, o peeling de fenol consiste na aplicação do fenol na pele do rosto, provocando a queimadura e descamação da pele. A técnica é conhecida como “rejuvenescimento da pele facial”, mas pode trazer diversos riscos à saúde.

A substância penetra na camada mais superficial da pele (epiderme), causando necrose local, estimula a produção de colágeno e consequentemente “nasce” uma pele mais rejuvenescida. Nos 15 dias seguintes à cirurgia, o paciente enfrenta a descamação da pele.

O procedimento não é indicado para pessoas com peles mais escuras ou com alta taxa de melanina, e pacientes que sofrem de problemas no coração. Isso porque a substância é considerada cardiotóxica. O fenol pode provocar alterações na frequência cardíaca, levando à arritmia e, até, a uma eventual parada cardíaca, caso o quadro não seja monitorado.

A recuperação completa pode levar até um ano e meio e recomendado evitar a exposição ao sol por pelo menos três meses, e utilizar protetor solar diariamente.