Pastores anunciam apoio a André Fernandes em evento evangélico; Capitão Wagner estava presente - TV Jangadeiro

Cerca de 200 pastores evangélicos decidiram apoiar a pré-candidatura de André Fernandes (PL) à Prefeitura de Fortaleza. O anúncio foi feito por Francisco Everton da Silva, na ExpoEvangélica, nesta quarta-feira (3). Ele descreveu André como um “amigo de longa data”.

“Os pastores se reuniram e queriam colocar meu nome como pré-candidato a prefeito, e eu aceitei. Quando André Fernandes colocou o nome dele, tivemos uma reunião e eu disse: ‘André, você será o meu pré-candidato a prefeito’. Mais de 200 pastores estavam presentes. É saber que temos responsabilidade cívica também, senão as coisas viram vulgar”, afirmou o diretor da Ordem dos Ministros Evangélicos do Ceará.

O também pré-candidato à Prefeitura da capital, Capitão Wagner (União Brasil), estava presente no evento e foi saudado por Everton durante seu discurso.

Considerada a maior feira do segmento gospel no Brasil, a nova edição da ExpoEvangélica acontece até o dia 6 de julho. O evento oferece palestras, ministrações e shows de grandes artistas cristãos, com o propósito de unir os evangélicos e as igrejas do estado.

