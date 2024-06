Passe Livre aumenta em 18% número de estudantes que utilizam ônibus em Fortaleza - TV Jangadeiro

O número de estudantes que utilizam o transporte público em Fortaleza cresceu 18% nos três primeiros meses de 2024 em relação ao mesmo período do ano passado.

A adesão também representa uma economia para as famílias da ordem de R$ 275,5 milhões no mesmo período, já que os alunos deixaram de pagar duas passagens diárias no transporte público.

De acordo com os dados, de janeiro a março de 2023, período que ainda não havia Passe Livre Estudantil, cerca de 4,7 milhões de viagens com tarifas estudantis foram feitas no transporte público. Já este ano, foram mais de 5,5 milhões de usos contabilizados.

Implantado pela Prefeitura de Fortaleza em novembro de 2023, nos primeiros seis meses de funcionamento do Passe Livre, foram contabilizados cerca de 11 milhões de passagens gratuitas até maio.

COMO USAR

Para garantir as duas passagens gratuitas, basta o estudante solicitar a sua carteira de instituição de educação pública ou privada, validada pelo órgão gestor de transporte de Fortaleza – a Etufor. O Passe Livre é válido de segunda a sexta-feira, durante o período letivo anual, e as passagens não são cumulativas.