Pai e filho são mortos por engano por policiais contratados

Pai e filho foram assassinados por engano por policiais militares contratados para matar assaltantes. O crime aconteceu no dia 18 de agosto de 2023, na Avenida Cicero Sá, no município Eusebio, Região Metropolitana de Fortaleza.

O Ministério Publico confirmou que a morte de Francisco Adriano da Silva, de 42 anos e Francisco Gabriel da Silva, de 13 anos, assassinados por policiais foi por engano. O adolescente foi surpreendido com 14 tiros e o pai com dois.

Gabriel foi confundido pelos policiais, Roberto Rodrigues de Mendonça e Halley Handroskowi Magalhães, com um suspeito de participação de um crime cometido dois dias antes no município de Itaitinga, 30 quilômetros de Fortaleza. Na ocasião, três homens invadiram uma empresa e levaram um celular, R$ 5 mil e o pagamento quinzenal de um dos funcionários.

Os PMS teriam sido contratados pelo proprietário da empresa para matar os autores do roubo. Eles teriam recebido R$ 4 mil pelo serviço. Paulo Roberto foi preso em flagrante no mesmo dia do crime, já Halley Magalhães foi indicado neste ano como cúmplice do crime e preso em fevereiro.