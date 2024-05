Obra de duplicação da BR-116 terá início ainda em 2024

Passados três meses da ordem de serviço da duplicação da rodovia BR-116 entre Pacajus e Chorozinho, a obra, avaliada em R$ 270 milhões, está prevista para iniciar no segundo semestre deste ano. Os recursos são do Novo Programa de Aceleração ao Crescimento.

A obra vai abranger um trecho que compreende 22 quilômetros e teve a ordem de serviço assinada em fevereiro. Após a assinatura do contrato, a empresa vencedora tem o prazo de dez meses para elaborar o projeto e as obras só podem ser iniciadas depois da aprovação.

Segundo o superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Will Almeida, a licitação já foi realizada e a empresa contratada. “A obra foi dividida em três lotes. O primeiro lote já foi licitado e a empresa contratada irá executar tanto o projeto executivo como a obra, que deve ser inicialmente de 22 km, iniciando no km 53 até o Km 75”, afirmou em entrevista à Rádio Jangadeiro BandNews 101,7 FM.

A previsão para conclusão é de aproximadamente 36 meses. Segundo Will Almeida, o objetivo é que seja concluída ainda nos quatro anos de gestão do Governo Lula. De acordo com o superintendente, um dos principais desafios da execução é minimizar os impactos no deslocamento dos veículos que trafegam na rodovia.

“A gente vai ter que fazer um trabalho todo nessa obra para que não atrapalhe tanto o trânsito, até por se tratar de uma BR, o principal corredor do estado do Ceará”, afirmou.