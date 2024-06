Novo secretário da Segurança manda recado para criminosos: "não daremos trégua" - TV Jangadeiro

O novo titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, Roberto Sá, tomou posse nesta segunda-feira (3). Durante discurso, ele afirmou que o Estado trabalhará 24 horas contra a criminalidade e também mandou recado: “Criminosos no Ceará, nós não daremos trégua”.

“Nós estaremos juntos, governador, e nós vamos para cima. Estaremos 24 horas incessantemente e implacavelmente atrás desses criminosos. Atuaremos dentro da legalidade, mas com todo o rigor possível, implacavelmente. Criminosos do Ceará, nós não daremos trégua”, declarou o secretário.

A solenidade de posse aconteceu no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), com a presença do governador Elmano de Freitas e representantes das forças de segurança do Ceará.

Uma das primeiras medidas, segundo Elmano, será instituir um Comitê Estratégico de Segurança Integrada, reunindo – periodicamente – a SSPDS, Tribunal de Justiça do Ceará, Ministério Público, Polícia Federal e as demais forças. “E eu quero deixar muito claro: nós seremos implacáveis com o crime no Estado do Ceará. Vocês que não são crime, tratem de ir embora do Ceará, porque aqui vocês não ficarão para aterrorizar o povo cearense. Bandido no Ceará será tratado como bandido”.

MUDANÇAS NO COMANDO

Roberto Sá foi anunciado como novo titular da SSPDS no último dia 27, logo após a saída de Samuel Elânio. Ele possui formação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica (PUC-RJ) e é especialista em Liderança e Gestão Pública pelo Centro de Liderança Pública, com módulo internacional em Harvard, nos Estados Unidos. Além disso, tem pós-graduação em Controle Externo pela Fundação Getúlio Vargas.

Roberto Sá já atuou como secretário da Segurança no Rio de Janeiro e foi subsecretário de Planejamento e Integração Operacional no mesmo estado. Seu último cargo em secretarias governamentais foi como secretário de Segurança no Espírito Santo, onde trabalhou até abril de 2020.

Clique abaixo e confira o vídeo no instagram do Jornal Jangadeiro.