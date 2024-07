Novo Edital do programa Mais Médicos abre inscrições com 254 vagas no Ceará - TV Jangadeiro

Um novo edital do programa Mais Médicos foi anunciado pela ministra da Saúde, Nísia Trindade, e publicado no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (1º). Ao todo, foram disponibilizadas 3.184 vagas para mais de 1.500 cidades brasileiras. O Ceará é o 3º estado com o maior número de vagas, com 254.

As inscrições iniciaram nesta terça-feira (2) e vão até as 18h de sábado (6). Para se inscrever, basta acessar o site da iniciativa: maismedicos.saude.gov.br. De maneira inédita, neste edital, 20% das vagas são reservadas para grupos étnico-raciais e 9% para pessoas com deficiência.

Com o novo edital, o governo informou que o país passará a ter 28 mil médicos atuando pelo programa. Os candidatos aprovados receberão uma bolsa-formação mensal de R$ 14.058, que poderá ser paga pelo prazo de 48 meses.

O novo edital detalha que, no Ceará, as oportunidades são distribuídas em 104 municípios, entre eles Fortaleza, Sobral, Maranguape, Pacajus e São Gonçalo do Amarante. Para consultar todos os municípios participantes e o número de vagas para cada cidade, basta acessar a aba Editais no site do Mais Médicos.

Todas as vagas dos municípios do Ceará são para atuação em equipes de Saúde da Família, com exceção de Fortaleza, que possui 51 vagas, sendo duas delas para atuar em equipes de Consultório na Rua.

🥼 Podem participar da seleção:

– Médicos formados em universidades brasileiras ou com diplomas revalidados no Brasil, com registro no Conselho Regional de Medicina (CRM);

– Médicos brasileiros com habilitação para exercer a profissão no exterior;

– Médicos estrangeiros com habilitação para exercer a profissão no exterior.

No caso de estrangeiros, o Ministério da Saúde exige que o profissional tenha conhecimento em língua portuguesa, além das regras de organização do Sistema Único de Saúde (SUS).

Segundo o edital, todos os candidatos devem estar com a situação regular na esfera criminal da Justiça nos últimos seis meses. No caso dos médicos brasileiros, também é necessário estar em dia com a Justiça Eleitoral.