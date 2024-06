Nova linha de ônibus que liga Messejana à Parangaba vai iniciar atividades em Fortaleza - TV Jangadeiro

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) inicia, a partir da próxima segunda-feira (10), a operação de uma nova linha de ônibus que vai interligar os bairros Messejana e Parangaba.

A linha 328 – Messejana / Castelão/ Parangaba irá operar o dia todo, iniciando a partir do Terminal de Messejana, às 4h44, e realizando a última viagem, saindo do Parangaba às 0h.

Para atender a nova demanda, serão disponibilizados três veículos, com intervalo que varia entre 11 e 15 minutos.

A operação funciona de forma compartilhada com a linha já existente 315 – Messejana / Parangaba, com uma diferença no itinerário da 328 – Messejana / Castelão/ Parangaba.

A 315 trafega pela Av. Bernardo Manuel e a 328, pela Av. Juscelino Kubitschek. A nova linha irá atender a necessidade de deslocamento dos passageiros que andam na 315 – Messejana / Parangaba, 311 – Castelão/Parangaba, 321- Jardim União/Parangaba e 024 – Antônio Bezerra / Lagoa / Unifor. A demanda total de passageiros das referidas linhas chega a mais de 10 mil diariamente.

A 328 percorrerá uma extensão de 26,4 km, passando por grandes polos geradores de demanda, como o Hospital Sarah e a Policlínica Dr. Luiz Carlos Fontenele, localizados na Av Juscelino Kubischeck, no bairro Passaré, por exemplo. Além disso, também vai atender à Arena Castelão e à Uece do Itaperi, passando por toda a Rua Silas Munguba.