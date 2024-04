Nova funcionalidade impede que CPFs sejam utilizados em fraudes por empresas - TV Jangadeiro

O uso indevido do CPF para o cadastro em CNPJs ou a realização de fraude é um problema comum e uma dor de cabeça frequente na vida dos brasileiros. Agora, uma nova funcionalidade implementada pela Receita Federal evita que esse tipo de inclusão seja feita.

Será possível a qualquer pessoa evitar a inclusão indesejada de CPF no quadro societário de uma empresa. Além disso, os contadores terão gestão sobre os vínculos com empresas por meio do CNPJ.

Para o chefe da Divisão de Gestão do Cadastro das Pessoas Jurídicas da RFB, Carlos Vinicio Nacif, são duas funcionalidades muito importantes para o país.

“A proteção do CPF contra inclusão indesejada em quadro de sócios de empresas já era um anseio da população brasileira. Para o profissional de contabilidade dá a transparência dos dados em relação ao CNPJ”, declara.

COMO FUNCIONA

Abrangendo todos os tipos jurídicos, incluindo o MEI e Inova Simples, essa funcionalidade é acessível através do Portal Nacional da Redesim (https://permissao.negocios.redesim.gov.br/login), onde os cidadãos podem gerenciar suas permissões intuitivamente, garantindo a proteção de seus dados em todo o território nacional.

“Você vai ter como proteger o seu CPF, impedindo que seja utilizado por terceiros na abertura de empresas. Não terá mais a situação de alguém abrir uma empresa no seu nome sem que você saiba”, explica o gestor de equipes de desenvolvimento para a Receita Federal no Serpro, Rodrigo Costa.

Para ter acesso à funcionalidade, o cidadão deverá acessar o Portal da Redesim, selecionar a opção “Permissão para Participar de CNPJ” e logar com sua conta Gov.br. A inovação também estará disponível no Portal de Serviços Digitais da Receita Federal.