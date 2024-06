Nordeste foi a região que mais enviou voluntários do SUS para o Rio Grande do Sul - TV Jangadeiro

A Força Nacional do SUS já enviou cerca de 364 profissionais da área da saúde para auxiliar no socorro às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem e assistentes sociais estão entre os voluntários enviados, sendo a maioria deles do Nordeste.

Segundo dados do Ministério da Saúde divulgados no domingo (2), 33,2% dos voluntários são do Nordeste, totalizando 121 profissionais atuando no estado gaúcho. Os estados da Bahia, Sergipe e Rio Grande do Norte se destacam como os que mais enviaram voluntários.

Os profissionais estão trabalhando na tragédia climática desde 5 de maio. Segundo o Ministério da Saúde, o grupo já realizou mais de 9,4 mil atendimentos à população gaúcha. Outros 88 novos voluntários devem chegar ao Rio Grande do Sul na próxima sexta-feira (7) para reforçar as equipes de saúde.

Entre os atendimentos realizados estão primeiros socorros, atendimentos de rotina e acompanhamento, além de tratamentos para doenças causadas pelas enchentes, como a leptospirose.

Dos profissionais enviados pelo Nordeste, a Bahia contribuiu com 36 voluntários, Sergipe com 27, Rio Grande do Norte com 13, Pernambuco com 12, Ceará com 9, Alagoas com 8, Maranhão com 3 e Piauí com 2.

SITUAÇÃO ATUAL DO RS

Conforme o último relatório divulgado pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul, às 9h de domingo (2), já são 475 municípios afetados pela enchente, deixando 37.328 pessoas em abrigos e 580.111 desalojadas. Ao todo, o órgão estima que 2.390.556 cidadãos foram impactados pela tragédia.

Quanto aos feridos, o número chega a 806 pessoas, enquanto há 172 óbitos confirmados e 42 pessoas ainda desaparecidas. Sobre os resgates, o estado informou que 77.873 pessoas foram encontradas e 12.543 resgates de animais foram realizados.

O órgão esclareceu ainda que está investigando se as mortes têm relação com os eventos meteorológicos e que foram contabilizadas apenas as pessoas resgatadas pelas forças de segurança do Estado.