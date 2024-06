Neymar doa o mesmo valor que foi arrecadado em seu leilão, para o Rio Grande do Sul, 21 milhões - TV Jangadeiro

O leilão promovido por Neymar Jr. tem como objetivo o instituto que ele mesmo mantém para crianças carentes, o valor arrecadado também fez parte de uma promessa do famoso para o Rio Grande do Sul. Enquanto o montante arrecadado no leilão, R$21 milhões, vai para o instituto, Neymar prometeu tirar também de seu próprio bolso o mesmo valor final e enviar para o estado, que sofre com as enchentes neste ano. A doação faz parte de uma promessa “secreta” de Neymar. Corria apenas nos bastidores a ideia de que o atacante doaria para o estado o mesmo valor que arrecadasse no leilão. O esperado, na verdade, era que um dos lotes leiloados tivesse o valor destinado para doações, mas o resultado foi ainda mais positivo.

O jogador usou um lenço com a bandeira do estado em seu terno durante o evento. Durante a noite, Patrícia Poeta, que apresentou boa parte do evento, reforçou a importância das doações continuarem. A doação de R$21 milhões é, até agora, a maior já feita por uma figura pública que se tem conhecimento.O leilão beneficente para o Projeto Instituto Neymar ocorreu no Clube Monte Líbano, no bairro de Moema, em São Paulo. Ao todo, Neymar selecionou 24 lotes (ofertas) para serem leiloados durante a noite de gala com a presença de vários famosos e convidados do atleta. Os prêmios variaram entre camisetas autografadas pelo próprio Pelé, viagens a Disney e Maldivas, camarotes exclusivos e até mesmo uma chuteira do craque banhada à ouro.