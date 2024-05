“Estamos unidos pela reeleição do Sarto”, diz Roberto Cláudio

O ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), negou especulações de que seria candidato à Prefeitura de Fortaleza pelo PDT no lugar do atual prefeito José Sarto. Ele descartou a possibilidade e afirmou que a legenda está unida em torno da “reeleição do prefeito”.

“Não sou candidato. Essa questão é consolidada no partido. Estamos unidos em torno do projeto de pré-candidatura à reeleição do prefeito Sarto”, declarou em entrevista à rádio Jangadeiro BandNews FM nesta terça-feira (21).

Segundo Roberto Cláudio, o prefeito precisa de uma oportunidade para continuar o que começou.

“Durante meu primeiro governo, muita coisa estava em andamento, não era visível ainda, e precisou oito anos de governo para que a obra pudesse se consolidar. O prefeito Sarto está no seu quarto ano de governo com muita coisa nova em andamento. Sarto não é um contador de vantagem, mas o trabalho dele é muito mais forte que a propaganda”, defendeu.

(Foto e vídeo: Jornal Jangadeiro)